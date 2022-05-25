Про це розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Відомо, що внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоповерховий будинок.
До теми За минулу добу на Миколаївщині поранень через обстріли зазнали 4 особи
Також через цинічні дії російських загарбників одна людина отримала поранення.
По Миколаєву було завдано артилерійського удару. За інформацією Військової комендатури оборони міста, це була ракетна система залпового вогню "Торнадо-С",
– розповів міський голова.
Сєнкевич також оприлюднив фото жахливих руйнувань, які сталися внаслідок обстрілу окупантів.
Росіяни завдали артилерійського удару по Миколаєву / Фото з телеграму Олександра Сєнкевича
Що відомо про обстріли на Миколаївщині
Голова Миколаївської обласної ради з гуманітарних питань Ганна Замазєєва повідомила, що у регіоні не минає жодного дня без обстрілів окупантів. Впродовж доби 24 травня внаслідок цього четверо мирних мешканців отримали поранення.
Усіх постраждалих доставили у медичні заклади, де їм надають необхідну допомогу.
Ситуація у Миколаївській області: важливі новини
- За даними Оперативного командування "Південь", на Миколаївщині Збройні Сили України зіткнулись з окупантами які вирядились у форму українських бійців. Однак ворогу це не допомогло, адже ЗСУ відбили атаку.
- Снаряди російських військових розтрощили на Миколаївщині школу-інтернат. Внаслідок обстрілу там повибивало всі вікна. Окрім цього, вибухова хвиля розкидала меблі та інші речі всередині приміщень.
- Російські окупанти вночі 22 травня вкотре атакували Миколаївщину. Тоді через обстріли постраждали щонайменше 5 людей.
- Росіяни на Миколаївщині вдруге вдарили по базі будівельної компанії. Внаслідок атаки загорілася невелика заправна станція. Звідти йшов густий чорний дим. Крім того, знищено багато будівельних матеріалів, а також пошкоджено авто.
- У Миколаєві затримали чотирьох осіб, які працювали на Росію. Ініціатором створення колаборативного угруповання став житель Херсона. Агентурна мережа шкодила суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України.
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