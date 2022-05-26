Два человека погибли в результате обстрела Первомайского и поселка Березнеговатое
Вооруженные силы России обстреляли городок Первомайский, в результате чего там погиб один человек. Еще одной жертвой русских военных стал человек в Березнеговатской общине.
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Русские день и ночь вели обстрелы по поселку Березнеговатое. Там русские удары также привели к ранению у одного человека.
Другой человек получил ранения в результате обстрелов села Солончаки. Огонь российских военных повредил 4 объекта социальной и административной инфраструктуры в Солончаках.
В селе Котлярево в результате обстрела повреждены магазин и жилой дом с хозяйственными зданиями. В Баштанском районе россияне снова обстреляли территории Широковского общества.
В результате повреждены и разрушены жилые дома.
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Российские военные обстреливают Николаев и область
- Вооруженные силы России постоянно обстреливают Николаев и область, при этом ведут огонь даже с оккупированных территорий Херсонской области. Поэтому у подразделений противовоздушной обороны крайне мало времени, чтобы отреагировать на угрозу ракетного удара.
- Несмотря на это, вечером 20 мая силы ПВО сбили над Николаевщиной крылатую ракету Х. Россияне выпустили ракету из стратегического бомбардировщика.
- Также 20 мая кафиры обстреливали пригород Николаева из реактивных систем залпового огня "Смерч". Кроме того, зафиксировали обстрелы в Широковской общине.
- 21 мая российские захватчики вторично ударили в базу строительной компании . В результате вражеской атаки загорелась небольшая заправочная станция.
- Вечером 24 мая российские военные нанесли артиллерийский удар по Николаеву . Оккупанты использовали ракетную систему залпового огня "Торнадо-С". В ночь на 25 мая россияне снова обстреляли Николаев из "Смерчей".
- В результате вражеских обстрелов в течение 24 мая ранения в Николаевской области получили 4 человека .