Два человека погибли в результате обстрела Первомайского и поселка Березнеговатое

Вооруженные силы России обстреляли городок Первомайский, в результате чего там погиб один человек. Еще одной жертвой русских военных стал человек в Березнеговатской общине.

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Русские день и ночь вели обстрелы по поселку Березнеговатое. Там русские удары также привели к ранению у одного человека.

Другой человек получил ранения в результате обстрелов села Солончаки. Огонь российских военных повредил 4 объекта социальной и административной инфраструктуры в Солончаках.

В селе Котлярево в результате обстрела повреждены магазин и жилой дом с хозяйственными зданиями. В Баштанском районе россияне снова обстреляли территории Широковского общества.

В результате повреждены и разрушены жилые дома.

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