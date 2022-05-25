Росіяни "Смерчами" обстріляли Миколаїв

У Миколаївській обласній військовій адміністрації розповіли, що ввечері та вночі знову від обстрілів страждала Широківська громада, повідомляє 24 канал. Обстріли були за межами населених пунктів, тому, на щастя, потерпілих немає.

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Повідомляється, що вночі росіяни знову обстріляли Миколаїв із реактивної системи залпового вогню "Смерч". Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих та пошкоджень.

Збройні сили Росії завдали удару по селищу Первомайське, через що зруйновано житлові будинки та цивільні гаражі. Водночас, на щастя, нема постраждалих.

У Миколаївській ОВА розповіли, що також були обстріли в селі Лимани Галицинівської громади. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Удень та вночі війська агресора обстрілювали Березнегуватську громаду. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає. Обстріл Шевченківської громади призвів до загоряння приватної автівки.

На території Херсонщини було багато вибухів

Як повідомили у Херсонській ОВА, на території області російські окупанти продовжують активні бойові дії. Зокрема, минулої доби на Херсонщині було багато вибухів та обстрілів.

Також було зафіксовано декілька ворожих вертольотів і винищувачів. Унаслідок вибухів 24 травня стався збій у роботі мобільних операторів.

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За інформацією Херсонської ОВА, стабільно тяжка ситуація в окупованих населених пунктах колишнього Високопільського, Великоолександрівського, Нововоронцовського та Білозерського районів.

У ЗСУ заявили про напружену ситуацію на Півдні

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ситуація на південному фронті залишається стабільно напруженою. Росіяни обстрілюють окуповані населені пункти та намагаються звинуватити в цьому Збройні Сили України.

Повідомлялося, що війська агресора намагаються змусити місцевих жителів погодитися на співпрацю чи окупацію. Окрім того, росіяни хочуть мобілізувати до своєї армії українців з окупованих територій Херсонської області.

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