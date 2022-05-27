Водночас російські окупанти продовжують вивозити сільськогосподарську продукцію з Херсонщини до Криму.

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Яка зараз ситуація на Півдні

У Миколаївській області напередодні ввечері відбулись обстріли Куцурубської та Широківської громад. Також над акваторією Очакова працювали підрозділи протиповітряної оборони. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

У Херсонській області окупанти продовжують обстрілювати тимчасово захоплені населені пункти та заявляти місцевим жителям, що це роблять ЗСУ. Стабільно важкою є ситуація у громадах, які межують із сусідніми областями.

Окупанти не випускають місцевих жителів, які намагаються евакуюватися, натомість своїми варварськими вчинками та злочинними діями погіршують екологічну та безпекову ситуацію в регіоні,

– мовиться у повідомленні.

На Каховській ГЕС вже створено передумови для затоплення кількох населених пунктів. Адже підтоплення Каховки вже почалося. А нестабільна робота ГЕС може спровокувати стихійне лихо навколо Каховського водосховища, в якому міститься орієнтовно 18 кубічних кілометрів води.

Україна не забула про південні території

На тимчасово окупованих територіях росіяни й далі намагаються переконати місцевих мешканців, що Україна про них буцімто "забула" і "покинула". Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що такі психологічні вкиди росіян – повна маячня. За його словами, наразі вся військова машина стримує ворога на Сході, а Південь України обов'язково буде звільнено, й це станеться скоріше, ніж хтось собі може уявити.

Михайло Подоляк прокоментував кримінальні ініціативи росіян щодо спроб "вкрасти" в України її міста. Він зауважив, що країна-агресорка дуже активно намагається сформувати у мешканців Півдня думку, буцімто наша держава їх покинула, а "русскій мір" прийшов до них надовго. Радник Єрмака запевнив, що все це – повна маячня.

Нині Росія, за словами Подоляка, здійснює уже класичну психологічну операцію – викликає почуття смути та великої образи на "покинутих", а згодом конвертує це у "гнів ображених".

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