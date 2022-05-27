В то же время российские кафиры продолжают вывозить сельскохозяйственную продукцию из Херсона в Крым.

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Какая сейчас ситуация на Юге

В Николаевской области накануне вечером произошли обстрелы Куцурубской и Широковской общин. Также над акваторией Очакова работали подразделения противовоздушной обороны. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Херсонской области кафиры продолжают обстреливать временно захваченные населенные пункты и заявлять местным жителям, что это делают ВСУ. Стабильно тяжела ситуация в общинах, граничащих с соседними областями.

Оккупанты не выпускают местных жителей, которые пытаются эвакуироваться, а своими варварскими поступками и преступными действиями ухудшают экологическую и безопасность в регионе,

– говорится в сообщении.

На Каховской ГЭС уже созданы предпосылки для затопления нескольких населенных пунктов. А ведь подтопление Каховки уже началось. А нестабильная работа ГЭС может спровоцировать стихийное бедствие вокруг Каховского водохранилища, в котором находится ориентировочно 18 кубических километров воды.

Украина не забыла о южных территориях

На временно оккупированных территориях россияне продолжают пытаться убедить местных жителей, что Украина о них якобы "забыла" и "оставила". Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заверил, что такие психологические вбросы россиян – полный бред. По его словам, вся военная машина сдерживает врага на Востоке, а Юг Украины обязательно будет освобожден , и это произойдет скорее, чем кто-то может представить.

Михаил Подоляк прокомментировал уголовные инициативы россиян по поводу попыток "украсть" у Украины ее города. Он отметил, что страна-агрессорка очень активно пытается сформировать у южан мысль, будто наше государство их покинуло, а "русский мир" пришел к ним надолго. Советник Ермака заверил, что все это – полный бред.

Сейчас Россия, по словам Подоляка, совершает уже классическую психологическую операцию – вызывает чувство смуты и обиды на "брошенных", а впоследствии конвертирует это в "гнев обиженных".

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