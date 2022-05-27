В то же время, некоторые западные партнеры все чаще стали говорить о том, что нужно прекратить огонь, "сохранить лицо" Путину, идти к какому-то примирению и на "территориальные уступки". Обо всем этом – в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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О ситуации в Луганской и Донецкой областях

За Луганщину сейчас больно всей Украине. Сейчас имеем сложную ситуацию на Востоке Украины в целом. В частности, вокруг Северодонецка и Лисичанска. Враг стягивает туда свои силы, пытается атаковать и продвигаться. Здесь возникает вопрос: за это время мы успели подготовиться к масштабному контрнаступлению, или мы до сих пор ждем мощного вооружения от Запада?

Хочу сказать, что мы никогда не ждали. Мы с первых дней войны, с 24 февраля, давали отпор врагу. Однако на сегодня ситуация в Луганской области крайне сложная. Это нужно признавать. Я не отношусь к тем людям, которые говорят, что враг слаб и не с кем бороться. Я хочу сказать, что враг сильный, он коварен.

Сегодня говорить обществу, что у нас все хорошо – это самих себя вводить в заблуждение. Это очень неприятная, страшная вещь, которую во время войны нельзя делать никому. Я еще раз подчеркну, нельзя раскачивать общество и говорить, что война уже кончилась.

Победа будет, когда мы выйдем на границы нашей страны. Когда последний сапог российского наемника сгинет с нашей территории, включая Крым. Тогда можно будет говорить, что мы справились с заданием.

До этого времени нам нужно стиснуть зубы и каждый день бороться, уничтожать эту гадость, которая пришла на нашу землю.

Полное интервью с Алексеем Даниловым: смотрите видео

То, что касается поставки достаточного количества оружия. Сейчас оружие есть, оно постепенно поступает, но не так быстро, как нам этого хотелось бы.

Конечно, хотелось бы, чтобы партнеры поверили в нас и еще до 24 февраля предоставляли нам достаточное количество оружия. К сожалению, этого не происходило. Это началось после того, как они поняли, что мы в состоянии, мы не сдались, мы боролись почти с голыми руками.

Вы помните, что 24 февраля, когда на всей территории Украины началась большая война, были Javelin, NLAW и немного Stinger. Мы это выяснили. После этого начались большие поставки. К большому сожалению, сейчас их недостаточно.

На войне каждый день мы тратим боеприпасы, есть потери от попадания вражеской артиллерии. Непростая ситуация на территории Луганской и Донецкой областей.

О подготовке к войне

Я помню, как в первые недели после полномасштабной фазы войны вы говорили о том, что украинские власти знали, что будет это наступление, но не могли предупредить общество, чтобы не создавать паники. После трех месяцев украинцы стали расслабляться?

Давайте будем понимать, что имелась в виду подготовка к войне. Мы начали готовиться еще с февраля 2021 года, когда первое решение СНБО касалось г-на Тупицкого.

В России был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру, через наши суды, через наш ОАСК, получивший в декабре 2021 года заявление якобы о Януковиче (не имеющем к нашей стране 8 лет реально никакого отношения). Но наши суды удивительны. Они приняли это заявление. Более того, в январе 2022 года его назначили к рассмотрению.

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Следующий шаг – это решение Конституционного Суда во главе с господином Тупицким, которое они очень быстро туда завели насильно или без силы. Был бы легализован господин Янукович. Эти планы нам были ясны.

Следующий шаг СНБО – это было поражение России на информационном фронте, когда закрыли их свалки, которые с утра до вечера на территории Украины воняли и промывали мозг. Вы представляете, если бы 24 февраля работали все эти каналы российского ФСБ, которые они держали? Представляете себе Медведчука, который был бы не арестован, а находился бы где-то в политической среде и ходил бы по своим телеканалам?

Справка. 2 февраля СНБО ввел санкции против Тараса Козака и его (официально, а по сути – кума Путина Виктора Медведчука) телеканалов. "112", NewsOne и ZIK запретили производить телепродукт в последующие 5 лет.

Подготовка была очень-очень большая проведена. Хочу обратить внимание на работу наших информационных систем. Представляете, что 24 февраля начинается война. Не работает Интернет, не работают телефоны, телевидение.

Эту работу мы начали в закрытом режиме отрабатывать еще за полтора года до начала войны. Люди, которые это обеспечили, безупречно проделали свою работу. Мы их не видим, но то, что они делали, вы даже не можете себе представить.

До последнего времени держали связь с Мариуполем, который со всех сторон уже был окружен рашистами, а связь с нашими героями у нас была. Имели возможность с ними общаться. И есть очень много таких вещей, которые не замечают.



Алексей Данилов рассказал, сколько времени готовились к войне / Фото ОП

Когда говорят, что власти должны были выйти и сказать, что завтра у нас будет война, представляете, что было бы с экономикой, что было бы на границах?

Когда говорят, что нужно было заранее сделать эвакуацию, то напомню, что в последний раз такая ситуация была в 1939 – 1941 году. Никогда не было такой большой войны. Перемещать такое количество населения – это сложная вещь. И куда перемещать гражданское население, чтобы они были в безопасности? В город Львов летят ракеты, в другие города тоже.

Как Тупицкий и судьи должны были легитимизировать Януковича

Если я правильно вас понял, то эта схема, когда Януковича якобы привозили в Минск, то россияне действительно надеялись, что после мифического захвата Киева, некоторые судьи юридически оформят его легитимность?

Это доказанный факт. Это не понимают только те люди, которые закрывают глаза и не хотят с этим сейчас разбираться. Эти судьи сегодня должны давать показания СБУ как минимум. Выяснять, на основании чего они брали документы от гражданина, не имеющего никакого отношения к нашему государству.

Это доказано, но сейчас мы находимся в состоянии войны и до некоторых гауляйтеров не доходят руки. У них поменялась тактика. Они получили задание.

Гауляйтеры Януковича и России получили задание. Они перекрашиваются в национальных патриотов и сейчас очень часто появляются в СМИ, начинают кричать о том, что еще в марте мы от них и слышать не могли. Сейчас их становится с каждым днем больше. Нам к этому нужно очень осторожно относиться и отличать зерна от плевел.

Сейчас очень опасная ситуация. Задача Путина по уничтожению нашего государства – никто в России не отменял. Они только сменили тактику. Стратегическая задача по уничтожению нас как нации у этих мерзавцев остается.

Кроме Тупицкого, в этой схеме можем еще кого-то назвать или еще рано?

Там довольно интересная цепочка. То, что господин Янукович был на своем собственном самолете в Беларуси и уже ожидал мероприятия – нам это точно известно. Это подтверждает наша разведка. Это только одна цепочка.

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Заготовленных гауляйтеров было очень много. Их воспитывали еще с 2004 года, когда Россия впервые приперлась к нам, когда пытались впихнуть Януковича. Они тогда договорились (что было большой ошибкой властей) изменить Конституцию. Когда Ющенко согласился на этот процесс, предложенный иностранцами, совместно с Россией – это была большая ошибка. Но нашу Конституцию может изменить только наш народ.

Отсюда и началось очень много процессов, последствия которых мы сейчас ощущаем. Когда другие страны начинают вмешиваться в наши внутренние дела и начинают говорить, что нам нужно делать.

Такая ситуация была с немцами и французами, когда они моделировали ситуацию по "Минску", до этого они моделировали ситуацию в Грузии. Сейчас начала подниматься новая волна, мол, мы должны сложить оружие и договариваться с Россией.

Все потому, что в свое время коллективный Запад отдал наше ядерное оружие бесплатно России. Было бы справедливо, чтобы это оружие по крайней мере не атаковало нашу страну. Сегодня это оружие должно быть уничтожено. Если этого не произойдет, тогда о какой справедливости мы можем говорить?

О дальнейших действиях России

Сейчас, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, 95% Луганщины уже временно оккупированы. И если рассматривать пессимистический сценарий, то куда решисты могут полезть дальше? Есть ли риск, что они начнут продвигаться за админпределы Луганщины? Ведь, по словам Маляр, сегодня на Донбассе продолжаются интенсивные бои.

Конечно, если произойдет так, что Луганская область будет захвачена, они продолжат заниматься Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской областями. Я не отношусь к тем людям, которые упрощают отношения с Россией и считают, что у нас все хорошо. Это – война. И это очень сложный процесс.

И если кто-то считает, что к войне можно полностью подготовиться, то это ложное представление о современных войнах и технологиях, которые сейчас применяют на военных участках.

О переговорах

"Мы видим, что с начала мая оккупационные войска начали укреплять свою оборону, готовятся соответствующие инженерные сооружения, третья линия обороны. Это говорит о том, что Россия хочет остаться здесь надолго. Сами эти военные аспекты указывают на намерения России захватить и получить эти территории", – это слова представителя ГУР Минобороны Украины Вадима Скибицкого. Речь идет о Херсонской области и части Запорожской области.

Здесь возникает вопрос – как мы будем дальше контратаковать и отбивать эти территории? Украина рассматривает сценарий заморозки конфликта, к которому подталкивают западные партнеры?

Прежде всего, я хотел бы обратить внимание, что это классическая вещь, когда на захваченных территориях захватчик пытается закрепиться, окопаться и сделать определенные сооружения для того, чтобы иметь возможность максимально эффективной защиты. Ничего нового мы здесь не услышали.

Что касается проведения переговоров, очень многое будет зависеть от событий, происходящих на фронте. Сегодня наши военные показывают свою мощь, способности, поэтому соответствующего вопроса пока нет.

Однако желающие проводить такие переговоры существуют на территории стран Европейского Союза. Это очень досадная ситуация. Когда начинают об этом говорить, значит, у них двойное видение ситуации:

с одной стороны , они выступают за демократию, справедливость, жизнь человека как высшую ценность;

, они выступают за демократию, справедливость, жизнь человека как высшую ценность; с другой стороны, они говорят: "Договариваемся с агрессором, который убивает, насилует, грабит гражданское население".

В свое время уже договаривались – в 1939 году, 1937 году. До чего договорились – понятное дело. Я не понимаю, почему у кого-то короткая память. У нашего народа память очень сильная. Мы помним все, что происходило. Поэтому договариваться можно только об одном – они (Россия – 24 канал) убираются с наших территорий. Тогда мы поймем, о чем мы можем говорить.

О Херсонской области

Есть одна тема, связанная с Херсонщиной, которую обсуждают уже 3 месяца. Что произошло на админгранице между Крымом и Херсонской областью в первые дни полномасштабной фазы войны?

На сегодняшний день этот вопрос является открытым. Окончательного ответа на него нет. Единственное, хочу напомнить, что летом прошлого (2021 – 24 канал) года было заседание Совета нацбезопасности и обороны по Чонгару, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областям.

О всех задачах (относительно которых рапортовали, что все выполнено) до декабря все инстанции отчитались. Что произошло в дальнейшем – это будет предметом выяснения. Когда это произойдет? Есть такое мнение, что это должно произойти после войны. Как будет – жизнь покажет.

То есть, до нашей победы мы можем не узнать фамилии тех, кто привел к такому быстрому продвижению оккупационных войск?

Я не являюсь человеком, который единолично определяет все эти вещи. Я дал вам ответ – соответствующее решение СНБО (как и многие другие решения) о подготовке нашей страны к войне – приняли вовремя и отработали.

Уже в процессе реализации у кого-то были другие мнения, действия. С этим вопросом нужно разбираться. В любом случае обществу нужно будет давать ответ на этот вопрос.

Обращаясь к жителям Херсона, что бы вы могли им сказать, чтобы мотивировать держаться и верить в нашу победу?

Прежде всего, я хочу обратить внимание, что президент почти каждый день, когда записывает обращение к нашему народу, обращает внимание на то, что мы обязательно вернем (наши территории – 24 канал), все будет справедливо – наша земля вернется домой.

Я бы хотел, чтобы люди это понимали, держались. А тех гауляйтеров и коллаборантов, которые предают нашу страну, поверьте, накажут. И все они будут там, где должны быть.

Или они будут потом бежать в Москву, как это делал Янукович, со своей бригадой (часть из них потом вернулась и до этого времени, к сожалению, находится здесь и в некоторых вопросах влияет на процессы).

Хотел бы обратить внимание на следующее – многие, особенно в Киеве, считают, что наша страна останется такой же, какой была до 24 февраля. Многие народные депутаты считают, что они будут "заправлять балом". Многие бюрократы считают, что они будут заниматься тем, чем занимались. Хочу всем им объяснить – такого не будет. Будет совсем другое новое государство.

О дерусификации после победы

Запрет пророссийских партий в Украине поможет обезопасить нашу будущую политику от коллаборантов? Как должна проходить дерусификация Украины после нашей победы?

Она должна быть тотальной. Это была наша ошибка, когда мы в 1991 году пошли на уступки и начали демократические дискуссии по языку и т.д. Надо было сразу эту "гидру" от себя отрубить, мы бы уже жили спокойно в государстве, которое имело бы отношение к ЕС, НАТО.

Наши колебания в разные стороны принесли нам очень много вреда. Много вреда нам принес и 2004 год, когда мы согласились изменить свою Конституцию, потому что так почему-то захотелось России.

Кстати, к написанию той Конституции имел непосредственное отношение господин, который сейчас находится в Службе безопасности – Виктор Медведчук. Я бы очень хотел, чтобы наши органы ответственно относились к, например, Сальдо, являющемуся главным коллаборантом.

К сожалению, таких "Сальдо" у нас очень много. Их нужно убирать законным способом, чтобы они не мешали строить наше государство. Есть любовь к России – пожалуйста, с любовью – в Россию.

Чего нам не хватает в законодательстве, правоохранительных органах для того, чтобы это "убирание российского" происходило эффективнее?

Сейчас идет война. Происходящее на фронте вопрос №1. Однако руки дойдут до всех, кто занимался Харьковскими соглашениями и тому подобное. Даже если они сейчас сидят тихо по кабинетам и думают, что обойдется – нет, не обойдется, друзья, за все будете отвечать.

Об условиях, в которых находятся "азовцы"

Накануне супруга командира батальона "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина дала краткий комментарий The Guardian и заявила, что ей удалось выйти на связь с мужем, который после эвакуации находится на оккупированной территории. "Он сказал, что у него все хорошо. Я слышала из других источников, что условия более или менее удовлетворительные. За этот короткий период они не подверглись насилию. Что будет дальше – мы, конечно, не знаем", – отметила она. Так что же будет дальше?

Пока этим вопросом занимаются те люди, которые брали на себя гарантии. Я не могу все открывать. Могу сказать, что это было не единственное общение командира со своей женой. У нас есть информация об общении других ребят, которые на данный момент находятся в тяжелых условиях.

Важно Пленных из "Азовстали" содержат в более или менее удовлетворительных условиях

Могу подтвердить то, что на сегодняшний день (26 мая – 24 канал) нет применения пыток, нет позорного отношения к нашим военным. Я могу это подтвердить. Как будет дальше – будем смотреть, будем наблюдать внимательно за этим процессом. По возможности – будем активно участвовать.

Еще раз подчеркиваю, договорено – не разглашается, каким образом были определенные договоренности. Молимся, чтобы они все были живы и здоровы и вернулись в нашу страну.

Об оккупированных территориях с 2014 года

Президент настроен на полную победу и полное освобождение наших территорий. Как мы будем строить диалог с жителями тех территорий, которые уже 8 лет находятся под оккупацией и 8 лет их обрабатывает российская пропаганда? Мы сможем найти с ними общий язык?

Общий язык достаточно прост – Конституция Украины, законы Украины. Это все должно выполняться на территории, где висит наш флаг – точка. О чем договариваться, говорить? Читайте внимательно Конституцию, законы.

Если вы их выполняете, принимаете – пожалуйста, в нашу семью. Если они вам не нравятся, вы их не принимаете, должны сделать выбор – либо вы будете нести ответственность по нашим законам, либо выбрать свободный город для своей будущей жизни.

Мир – открытый. Вы можете поехать куда угодно – в Воркуту, Колыму, Сахалин. Выбирайте себе место жизни и живите долго, как вы хотите. Попытайтесь находиться в какой-то стране и не исполнять законы, которые там есть. Это невозможно.

Нам постоянно говорят, что с ними (людьми с оккупированных территорий – 24 канала) нужно было о чем-то разговаривать – нет. Надо просто выполнять законы и Конституцию Украины. Это нужно было делать с 1991 года, а не разговаривать о языке и т.д.

Это последствия нашего слабого поведения, когда мы постоянно хотели кого-то удовлетворить. Удовлетворять нужно Конституцию и законы. Тогда все станет на свои места – очень быстро.

Верховная Рада 22 мая все же продлила действие военного положения и обязательную мобилизацию до 23 августа. Впрочем, есть те, кто бежал из Украины и 3 месяца где-то скрывается. Вы считаете таких людей прежде всего, конечно, мужчин, трусами? Что их ждет, когда они вернутся в Украину?

Давать оценку, трус ли человек – не мое дело. Более того, каждый человек выбирает свой путь, поведение. Помню, 24 февраля, когда Киев стал почти пустым, я находился в положении 24 часа в сутки (как и все высшее руководство) на своих ЗКП. Когда имел возможность ежедневно наблюдать за "Софией", Золотыми воротами, то видел своими глазами, сколько людей сразу исчезли из Киева (в том числе тех, которые должны были находиться на своих рабочих местах).

Думаю, у нас нет права их винить. Их спросят дети, внуки: "Где вы были?" Есть интересный показатель – социальные сети. До 24 февраля многие госслужащие, выдающиеся деятели, если не делали 2 – 5 селфи в день и не показывали, чем они занимались, то, видимо, спать не ложились. Уже 24 февраля – как отрезало, они скрывались. Потом появились и сейчас их снова очень много, снова фотографируются и ведут свои фейсбуки и инстаграмы.

Вторую часть текстового интервью с Даниловым о развале России, допросе Виктора Медведчука и победе Украины – читайте вскоре на 24 канале.