Историю прокомментировал 24 канала советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что здесь есть несколько важных аспектов.

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В России совсем не знают, какие настроения в Украине

Первый и ключевой: любое упоминание фамилии Янукович как некоей "возможности" в очередной раз показывает нам тотальное незнание Россией реальных настроений в Украине. Полное отсутствие понимания, что это за страна,

– объяснил Подоляк.

Никакой объективной аналитики у россиян никогда не было, поэтому руководство агрессора принимает такие убийственные решения. Отсюда и взялась идея, что "массово будут встречать освободителей с цветами". Еще одна ошибочная уверенность в том, что в Украине по улицам "маршируют тысячи националистов".

Янукович – "политический труп"