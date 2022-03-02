Историю прокомментировал 24 канала советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что здесь есть несколько важных аспектов.
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В России совсем не знают, какие настроения в Украине
Первый и ключевой: любое упоминание фамилии Янукович как некоей "возможности" в очередной раз показывает нам тотальное незнание Россией реальных настроений в Украине. Полное отсутствие понимания, что это за страна,
– объяснил Подоляк.
Никакой объективной аналитики у россиян никогда не было, поэтому руководство агрессора принимает такие убийственные решения. Отсюда и взялась идея, что "массово будут встречать освободителей с цветами". Еще одна ошибочная уверенность в том, что в Украине по улицам "маршируют тысячи националистов".
Янукович – "политический труп"
Подоляк отметил, что Янукович – это абсолютный "политический труп". Даже упоминание его фамилии вызовет еще большее сопротивление среди украинцев. Экспрезидент, как Мураев, так и Медведчук, абсолютно несовместимы с украинским контекстом.