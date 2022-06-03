Історію бійця 95-ої окремої десантно-штурмової бригади опублікував головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний. Воїн розповів, як вперше потрапив під авіаудар.
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Росіяни помилково вважали авіацію своєю перевагою
Юрій раніше воював на Донбасі, але там окупанти авіацію не використовували. Тому вперше бойову команду: "Увага, повітря!" офіцер почув 24 лютого 2022 року. Воїн зізнався, що не розумів, чого очікувати. У перші дні війни російська авіація відчувала себе безкарною. Літаки заходили на зручних для себе висотах і напрямках та завдавали точних ударів.
Російські військові вважали авіацію однією зі своїх переваг. Вони дуже недооцінили українські сили Протиповітряної оборони.
У перші ж дні російська пропаганда жваво рапортувала про те, що українська ППО й авіація знищені. Зараз ворог зі своїми літаками буквально жметься десь там на граничних висотах, на граничній дальності, тому що він нашою ППО просто "закошмарений". Їхні літаки падають, як дохлі мухи,
– розповів Кочевенко.
Юрій Кочевенко розповів, як ЗСУ нищать російську авіацію / Фото Арсена Федосенка
Яке озброєння використовують ЗСУ для захисту неба
- Переносні зенітно-ракетні комплекси українського виробництва;
- американські Stinger;
- польські Piorun;
- британські Starstreak.
За словами офіцера, британські ПЗРК ефективно знищують російські дрони. Завдяки йому воїни щодня ліквідовують ворожі безпілотники типу "Орлан".
Ми обрізали ворогу крила, тепер наше завдання – виколоти йому очі,
– зауважив Юрій.
Воїн додав, що справжня ефективність роботи Збройних Сил України вимірюється не збитими російськими літаками, а тим, що ворог взагалі боїться використовувати ці літаки.
До речі, сьогодні, 3 червня, Юрій святкує свій 39-ий день народження. Наш захисник зазначив, що його життя тільки починається. Усі охочих зробити йому подарунок офіцер закликав відправити гроші на армію.
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Загальні втрати російської армії на війні в Україні
- особового складу – близько 30 950 бійців,
- танків – 1 367 одиниць,
- бойових броньованих машин – 3 366 одиниць,
- артилерійських систем – 675 одиниць,
- РСЗВ – 207 одиниць,
- засобів ППО – 95 одиниць,
- літаків – 210 одиниць,
- гелікоптерів – 175 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 535 одиниць,
- крилатих ракет – 121 одиниця
- кораблів /катерів – 13 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 329 одиниць,
- спеціальної техніки – 51 одиниця.
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