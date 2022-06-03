Об этом сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник во время брифинга 3 июня, сообщает 24 канал.

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Командование вооруженных сил России также пытается активизировать диверсионную работу на нашей территории. Для этого набирает наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующим их применением. Предпочтение отдают выходцам из Донецкой и Луганской областей, которые говорят на украинском,

– сообщил пресс-секретарь оборонного ведомства.

Веревочник также рассказал, что во временно захваченном Херсоне российские оккупанты разграбили магазин "Эпицентр". Награбленное сразу вывезли в оккупированный Крым.

Кратко о ситуации на Донбассе

Россияне продолжают незаконную мобилизацию на оккупированных территориях Донбасса. Местных, как "пушечное мясо", бросают в самые горячие точки и оставляют насмерть.

По состоянию на 2 июня Генштаб ВСУ сообщил о по меньшей мере 30 850 ликвидированных захватчиках .

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Попытки взять Северодонецк безуспешны

Россияне пытаются оцепить наших военных в районах Луганской области, где идут бои. В то же время ВСУ удалось помешать россиянам захватить поселки на Северодонецком направлении.

Россия оккупировала 95% территории Луганской области, после чего бросила силы на захват Северодонецка. 30 мая россияне, которым раньше удалось зайти на окраины города, частично прорвали украинскую оборону и продвинулись в глубь Северодонецка.

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