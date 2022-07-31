Ефименко доставили в больницу

Местные СМИ пишут, что неизвестные взорвали авто Ефименко, которого в криминальных кругах зовут "Ефим", сообщает 24 канал. Сообщается, что коллаборант обещал расправу над проукраинскими жителями Херсона.

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Взрыв авто предателя, похоже, произошел 30 июля. По предварительной информации, Ефименко доставлен в больницу и может выжить.

Как пишут местные СМИ, от смерти местного криминального авторитета спасло то, что автомобиль был бронированным.

Какая ситуация в оккупированной Херсонской области

Хотя россияне захватили часть Херсона в первые дни войны, местные жители не соглашаются сотрудничать с так называемой оккупационной властью. На территории Херсонщины процветает партизанское движение.

Недавно в Херсоне взорвали автомобиль с коллаборантами. В украинской разведке сообщили, что это результат удачной работы партизан. Жертвами взрыва стал экипаж автомобиля так называемой полиции российских оккупантов.

В начале июля херсонским партизанам удалось уничтожить вражеский склад боеприпасов возле железнодорожного вокзала в Херсоне. В результате взрыва погибло много оккупантов.

Отдельно следует отметить, что ВСУ проводят контрнаступление в Херсонской области. Как рассказали британские разведчики, Херсон сейчас практически отрезан от других оккупированных территорий. Это стало следствием подрыва трех мостов возле Херсона.

На Юге россияне ежедневно теряют по меньшей мере по полсотни военных.

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