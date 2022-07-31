Єфименка доставлено до лікарні
Місцеві ЗМІ пишуть, що невідомі підірвали авто Єфименка, якого в кримінальних колах кличуть "Єфим", інформує 24 канал. Повідомляється, що колаборант обіцяв розправу над проукраїнськими жителями Херсонщини.
До речі Бояться партизанів: на Херсонщині окупанти посилили контроль за людьми та заборонили самокати
Вибух авто зрадника, схоже, стався 30 липня. За попередньою інформацією, Єфименка доставлено до лікарні й він може вижити.
Як пишуть місцеві ЗМІ, від смерті місцевого кримінального авторитета врятувало те, що автомобіль був броньованим.
Яка ситуація на окупованій Херсонщині
- Хоча росіяни захопили частину Херсонщини в перші дні війни, місцеві жителі не погоджуються співпрацювати з так званою окупаційною владою. На території Херсонщини процвітає партизанський рух.
- Нещодавно у Херсоні підірвали автівку з колаборантами. В українській розвідці повідомили, що це результат вдалої роботи партизанів. Жертвами вибуху став екіпаж автомобіля так званої поліції російських окупантів.
- На початку липня херсонським партизанам вдалося знищити ворожий склад боєприпасів біля залізничного вокзалу в Херсоні. Унаслідок вибуху загинуло чимало окупантів.
- Окрем слід зазначити, що ЗСУ проводять контрнаступ на Херсонщині. Як розповіли британські розвідники, Херсон зараз практично відрізаний від інших окупованих територій. Це стало наслідком підриву трьох мостів біля Херсона.
- На Півдні росіяни щодня втрачають щонайменше по пів сотні військових.
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