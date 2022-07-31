После взрыва в небо взвился серый дым

Взрыв в штабе черноморского флота россии произошел утром 31 июля, информирует 24 канал. В россии цинично попытались переложить вину на Украину, однако наши военные отрицали причастность к взрыву.

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Известно, что штаб россиян атаковали с беспилотника, в результате чего якобы пострадали 6 человек. Среди пострадавших вроде бы сотрудники штаба флота.

Взрыв стал причиной отмены праздничных мероприятий, которые россияне планировали провести по случаю празднования военно-морского флота.

На видео, которое распространили российские телеграмы, видно, что после взрыва в небо взвился серый дым.

Момент взрыва в штабе черноморского флота россии в Севастополе: видео

Взрыв в Севастополе – провокация оккупантов

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что информация о якобы украинской атаке по штабу черноморского флота в Севастополе – не соответствует действительности. По его словам, это очередная провокация со стороны россиян.

Впоследствии оказалось, что российский штаб был атакован из самого Севастополя. Как сообщили российские СМИ, во двор штаба попал самодельный беспилотник со взрывчаткой.

В Военно-морских силах Украины отметили, что сегодняшние провокации в Севастополе еще раз доказали, что россияне в Крыму боятся ВСУ. Там заявили, что оккупанты придумали повод, чтобы отменять мероприятия по случаю так называемого праздника военно-морских сил россии.

После взрыва оккупационные власти даже призвали горожан оставаться дома. Там сказали, что Украина решила испортить им праздник. Местные жители в социальных сетях начали выражать сомнения в безопасности на оккупированном полуострове.

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