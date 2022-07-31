Після вибуху в небо здійнявся сірий дим

Вибух у штабі чорноморського флоту росії стався зранку 31 липня, інформує 24 канал. У росії цинічно спробували перекласти вину на Україну, проте наші військові заперечили причетність до вибуху.

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Відомо, що штаб росіян атакували з безпілотнка, внаслідок чого буцімто постраждало 6 людей. Серед постраждалих начебто співробітники штабу флоту.

Вибух став причиною скасування святкових заходів, які росіяни планували провести з нагоди святкування дня військово-морського флоту.

На відео, яке розповсюдили російські телеграм-канали, видно, що після вибуху в небо здійнявся сірий дим.

Момент вибуху в штабі чорноморського флоту росії у Севастополі: відео

Вибух у Севастополі – провокація окупантів

Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що інформація про начебто українську атаку по штабу чорноморського флоту в Севастополі – не відповідає дійсності. За його словами, це чергова провокація з боку росіян.

Згодом виявилося, що російський штаб атакували із самого Севастополя. Як повідомили російські ЗМІ, у двір штабу влучив саморобний безпілотник із вибухівкою.

У Військово-морських силах України наголосили, що сьогоднішні провокації в Севастополі вкотре довели, що росіяни в Криму бояться ЗСУ. Там заявили, що окупанти вигадали привід, щоб скасовувати заходи з нагоди так званого свята військово-морських сил росії.

Після вибуху окупаційна влада навіть закликала містян залишатися вдома. Там сказали, що буцімто Україна вирішила зіпсувати їм свято. Натомість місцеві жителі у соціальних мережах почали висловлювати сумніви щодо безпеки на окупованому півострові.

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