Об этом сообщили местные жители в сети. Пока неизвестно, что служило причиной этих звуков, но информацию о стрельбе подтвердили в трех разных источниках.

Ранее В Скадовске прогремели взрывы: один человек погиб, есть раненые

Перед взрывами слышали вертолет

Такие сообщения начали появляться примерно через 10 минут после десяти часов вечера. Однако информации на данный момент мало.

Были сильные взрывы, сначала слышался вертолет, потом стрельба, а потом уже взрывы вперемешку со стрельбой. После все утихло. Со стороны Давыдова Брода что-то горит,

– написали в сети.

В телеграме "Ху**ый Скадовск" написали, что по состоянию на 22:19 уже было тихо. Однако в Херсонском телеграм-канале с таким же названием написали, что начался пожар возле населенного пункта Давыдов Брод.

В 22:44 корреспонденты Суспільного сообщили, что в Херсоне тоже звучат взрывы. Однако там тоже неизвестно, что именно взорвалось.

В Вооруженных Силах рассказали детали

Вскоре об этом написали в телеграме Управления стратегических коммуникаций ВСУ. Там указали, что атакован командный пункт оккупантов и скопление их техники.

В итоге горит "гуманитарка и селитра", слышны взрывы "подушек и матрасов" и бешеный визг вперемешку с матом,

– написали в СтратКоме ВСУ.

Взрывы в Скадовске / Фото из телеграма Стратком ВСУ

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань написал, что было несколько "прилетов" по российским войскам. Ударили по позициям в Чернобаевке, Херсоне и Скадовске.

Накануне уже звучали взрывы в Херсоне

Утром 19 июля прогремели мощные взрывы в Херсоне. Впоследствии оккупанты начали распространять информацию, что якобы Вооруженные Силы Украины прицельно били по Антоновскому мосту. Однако атаковали там командный пункт россиян возле моста. Это подтвердили даже фотографии, где было видно, что дым идет с места возле переправы.

Удар возле Антоновского моста 19 июля / Фото из соцсетей

Подробнее – что известно об ударе возле Антоновского моста: смотрите видео