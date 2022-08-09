Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський. Він напередодні про це попереджав та просив мешканців Скадовська бути обережними.
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За його словами, окупанти працюють системно по всій області.
Вони дійсно посилили фільтраційні заходи в Скадовську і відпрацьовують "зачистки". Вони там шукають партизанів, зброю тощо,
– зазначив Соболевський.
Він наголосив, що сьогодні в їхніх планах перевірка кооперативів. Зокрема, окупанти:
- зламують майже кожен гараж, незалежно від того, чи є власник,
- перевіряють авто, документи на нього,
- перевіряють, чи перебуває авто в їхньому розшуку
- шукають в гаражі зброю.
"Крім того, вони збільшують кількість блокпостів. І це вже стає небезпечним для українців, адже це не просто перевірка документів, це вже може бути ретельна перевірка телефонів та поновлення видалених даних звідти", – відповів заступник голови Херсонської ОВА.
Він попросив мешканців Скадовська не виходити з дому, якщо немає такої необхідності.
Водночас на Херсонщині наші військові працюють там дуже круто, вони взяли під вогневий контроль всю логістику та мости, і все забезпечення, яке наростили окупанти, залежить від того, що їм дозволяє робити ЗСУ,
– заявив Соболевський.
Він додав, що окупанти несуть на цьому напрямку великі втрати, через що вони були змушені відкрити додатковий госпіталь у Бериславі та завезти своїх лікарів, бо нашимм вони не довіряють.
Соболевський розповів, що окупанти почали "зачистки" у Скадовську: відео
До слова, нещодавно наші військові успішно знищили склад з боєприпасами. Причому вибухи були настільки потужними, що їх чули за 10 кілометрів.
Крім того, раніше заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський наголошував, що самі росіяни вже почали позбуватись колаборантів.