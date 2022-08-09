Про це 24 каналу розповів заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський. Він напередодні про це попереджав та просив мешканців Скадовська бути обережними.

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За його словами, окупанти працюють системно по всій області.

Вони дійсно посилили фільтраційні заходи в Скадовську і відпрацьовують "зачистки". Вони там шукають партизанів, зброю тощо,

– зазначив Соболевський.

Він наголосив, що сьогодні в їхніх планах перевірка кооперативів. Зокрема, окупанти:

зламують майже кожен гараж, незалежно від того, чи є власник,

перевіряють авто, документи на нього,

перевіряють, чи перебуває авто в їхньому розшуку

шукають в гаражі зброю.

"Крім того, вони збільшують кількість блокпостів. І це вже стає небезпечним для українців, адже це не просто перевірка документів, це вже може бути ретельна перевірка телефонів та поновлення видалених даних звідти", – відповів заступник голови Херсонської ОВА.

Він попросив мешканців Скадовська не виходити з дому, якщо немає такої необхідності.

Водночас на Херсонщині наші військові працюють там дуже круто, вони взяли під вогневий контроль всю логістику та мости, і все забезпечення, яке наростили окупанти, залежить від того, що їм дозволяє робити ЗСУ,

– заявив Соболевський.

Він додав, що окупанти несуть на цьому напрямку великі втрати, через що вони були змушені відкрити додатковий госпіталь у Бериславі та завезти своїх лікарів, бо нашимм вони не довіряють.

Соболевський розповів, що окупанти почали "зачистки" у Скадовську: відео



До слова, нещодавно наші військові успішно знищили склад з боєприпасами. Причому вибухи були настільки потужними, що їх чули за 10 кілометрів.

Крім того, раніше заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський наголошував, що самі росіяни вже почали позбуватись колаборантів.