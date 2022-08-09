Про це розповів перший заступник глави Херсонської ОВА Юрій Соболевський. Він попрохав мешканців тимчасово окупованого Скадовська бути максимально обережними.

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Ворог посилить обшуки

Як зазначив Соболевський, сьогодні, 9 серпня планується "зачистка" у Скадовську. Він підкреслив, що все відбуватиметься за звичною для ворога схемою. Передовсім планують посилити блокпости. Також окупанти ретельніше перевірятимуть телефони та документи. Варто також бути готовими до агресивнішого вивчення вмісту багажу.

Дотримуйтесь максимальної обережності,

– попрохав він.

Окупантам у Скадовську не солодко

Зауважимо, що наприкінці липня ЗСУ позбавляли спокою окупантів у Скадовську. Там наші військові успішно знищили склад з боєприпасами. Причому вибухи були настільки потужними, що їх чули за 10 кілометрів.

Мер Скадовська Олександр Яковлєв зауважив, що ворожий склад був розташований не у самісінькому місті, а за 3 – 4 кілометри від нього. Але це не завадило усім в околицях почути, що ворога позбавили певної кількості боєкомплекту. Додамо, що вогонь на місці влучання приборкати не вдавалось досить довго. Що ж стосується втрат ворога, то точне число, на жаль, ніхто не знає.

Якщо говорити про свіжу демілітаризацію ворога, то вона теж не забарилась. Під час телемарафону речник Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що ЗСУ вкотре ефективно працює зі знищення окупантів. Але цього разу наші військові били не по тилу загарбників, а по лінії фронту.

Втім, це не завадило нашим військовим знищити:

зенітно-гарматний комплекс Панцир-С1;

танк;

гаубицю;

живу силу.

Хлань підкреслив, що удари по складах з боєкомплектом, живій силі ворога, транспортних розв'язках та інші заходи – комплексна робота з деокупації Херсонської області. І її наші військові успішно виконують.

Яка ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу станом на 9 серпня: дивіться відео