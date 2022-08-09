Про це повідомив під час телемарафону депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Він зауважив, що ЗСУ продовжують виконувати хірургічну роботу зі знищення ворога.

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Ефективно працювали по лінії фронту

Як зазначив Хлань, цієї ночі нашим військовим вдалось знищити зенітно-гарматний комплекс Панцир-С1. Крім того, ворог позбувся танка, гаубиці та живої сили.

Сьогодні наші Збройні Сили влучно й результативно працювали саме по лінії фронту. На відміну від вчорашнього дня, коли відпрацьовували тили ворога. Тоді ЗСУ завдали потужних ударів по скупченню ворога: живій силі, командних штабах, транспортних артеріях,

– підкреслив Хлань.

Захист Антонівського мосту безпорадний

Водночас депутат прокоментував чергову атаку по Антонівському мосту. Він зауважив, що попри всі спроби ворога хизуватись сучасним захистом, цей об'єкт "прикрити" загарбникам не вдалось. Крім того, влучні удари ЗСУ вкотре помножили на нуль спроби бодай якось відремонтувати важливу для окупантів переправу.

"Головні транспортні артерії ворога – під вогневим прицілом. Ми бачимо результативність цих слів, їхнє підтвердження", – додав депутат.

Він зазначив, що відпрацювання ЗСУ по лінії фронту та польових складах, живій силі та командних пунктах. Усе це – комплексна робота з деокупації Херсонської області. І наші військові продовжують ефективно її виконувати.

Якщо ми вже почали про втрати ворога, то не зайвим буде пригадати, на скільки скоротилась "друга армія світу" від початку повномасштабного вторгнення. Відразу ж обмовимось – суттєво.

Ліквідовано понад 42 тисячі російських бійців

З 24 лютого наші захисники та захисниці відправили на той світ 42 640 загарбників. Зауважимо, що упродовж минулої доби квитки на "концерт кобзона" отримали 300 бійців країни-агресорки.

Крім того, на балансі ворожої армії на 1817 танків, 4076 бойових броньованих машин, 964 артилерійські системи, 261 РСЗВ, 133 засоби ППО, а також 87 одиниць спеціальної техніки менше.

Також на брухт уже перетворили 223 літаки, 193 гелікоптери, 757 БпЛА, 185 крилатих ракет, 15 суден і 2998 автомобілів і автоцистерн.

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