Ще понад 10 – поранені, з них 5 – у важкому стані. Також в Офісі Президента раніше зауважили, що декілька поколінь росіян відповідатимуть за це зло.

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Зеленський відреагував на удар по Дніпропетровщині

Російські війська били "Градами". Цей черговий прояв російського терору, як і удари по Миколаєву, по Харкову, укотре доводять, що потрібно збільшувати військову допомогу Україні,

– закликав Зеленський.

Президент запевнив, що потужнішою буде наша зброя і що більшою буде дальність її застосування, то швидше закінчиться ця жорстока війна.

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Володимир Зеленський зауважив, що це питання турбує всіх.

Хтось каже – іще місяці, хтось каже – рік, хтось навіть більше. Але питання про час насправді безпосередньо залежить від питання про втрати, яких зазнає росія. Що більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю й гарантувати безпеку Україні,

– пояснив Зеленський.

Президент запевнив: про те, як завдати окупантам якнайбільших втрат треба думати всім, хто захищає нашу державу й допомагає Україні.

На думку Зеленського, якщо вже майже 43 тисячі загиблих росіян не впливають на кремль, то треба більше боротися, щоб переконати росію вийти з війни.

Важливі тези президента:

окупанти втратили 10 літаків: 9 у Криму і ще один – на Запорізькому напрямку. А також бронетехніку, склади з боєприпасами, логістичні маршрути;

11 серпня в Копенгагені починає роботу конференція на рівні міністрів оборони держав – партнерів України.

Володимир Зеленський пояснив, хоч би що мешканцям тимчасово окупованої території обіцяли окупанти, їхня дорога одна – це втеча. Також він закликав людей повідомляти важливу інформацію про росіян, про тих, хто допомагає окупантам чи виправдовує агресію, а також – допомагати українцям на окупованих територіях евакуюватись чи розповідати їм правду.

Також президент України підписав указ про нагородження 244 учасники бойових дій. З них 21 – посмертно.

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