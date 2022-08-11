Президент поблагодарил руководителя международной организации за работу, которую они делают. Ведь WCK помогает тысячам украинцев, которые страдают от развязанной россией войны. Кстати, однажды к этому даже присоединился американский актер Лив Шрайбер, который готовил горячий борщ для украинцев.

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Почему важна деятельность международной организации

Глава государства отметил, что World Central Kitchen с первого дня полномасштабного вторжения начала работать на украинско-польской границе. Тогда там помогали вынужденным переселенцам. Однако сейчас организация уже развернула активную деятельность во многих городах Украины, где также и создает новые рабочие места для наших граждан.

Ценим вашу помощь украинцам с первого дня полномасштабной российской агрессии и ваше присутствие в Украине в этот сложный момент. Спасибо за то, что вы уделяете нашей стране значительную часть своего времени,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что государство готово всячески способствовать деятельности организации такого уровня. Она ведь выполняет крайне важную гуманитарную миссию.



Хосе Андерс на встрече с главой государства / Фото Офиса Президента

Что известно о деятельности WCK в Украине

К работе World Central Kitchen уже привлечены около 5 тысяч украинцев, которые работают в более чем 500 заведениях питания. С 24 февраля они приготовили уже более 130 миллионов обедов для наших граждан.



Однако эта организация была создана для таких целей еще в 2010 году. С тех пор она работала во многих проблемных точках планеты. Главным лозунгом К работе World Central Kitchen уже привлечены около 5 тысяч украинцев, которые работают в более чем 500 заведениях питания. С 24 февраля они приготовили уже более 130 миллионов обедов для наших граждан.Однако эта организация была создана для таких целей еще в 2010 году. С тех пор она работала во многих проблемных точках планеты. Главным лозунгом WCK "Мы будем там, где бой за то, чтобы голодные могли поесть".

World Central Kitchen будет работать в деоккупированных областях

В ходе встречи Хосе Андрес подчеркнул, что они будут продолжать помогать украинцам. В частности, готовы поддерживать людей на территориях, которые будут постепенно освобождать от российской оккупации.

Мы будем готовы уже в первые часы помогать деоккупированным регионам,

– сказал иностранец.



Хосе Андерс во время встречи / Фото Офиса Президента

Президент вспомнил эту встречу вечером

О своей встрече с шефом Хосе Андресом президент говорил в вечернем обращении за 11 августа . Глава государства акцентировал, что его сегодняшний собеседник это не только успешный ресторатор, которій работает в Америке, но и один из самых известных и влиятельных людей мира.

Также сказал, что одним из важнейших моментов встречи были договоренности о работе World Central Kitchen на деоккупированных территориях. Ведь Украина должна сделать все, чтобы обеспечить нужды людей в городах и селах, которые продолжают освобождать наши защитники.

И я хочу сегодня поблагодарить также всех украинцев и граждан государств – наших друзей, которые помогают удовлетворению именно гуманитарных потребностей, созданных этой войной. Это многотысячная гуманитарная армия Украины и всего свободного мира, которой россия не может и ничего не сможет противопоставить. Благодарю вас!

– подытожил украинский лидер.