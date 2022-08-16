Так, в обід 16 серпня на Півночі, Центрі та Заході України оголосили про повітряну тривогу.
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У яких регіонах оголошена повітряна тривога
- Київ та Київська область,
- Чернігівська область,
- Черкаська область,
- Кіровоградська область,
- Житомирська область,
- Вінницька область,
- Рівненська область,
- Волинська область,
- Тернопільська область,
- Хмельницька область,
- Івано-Франківська область,
- Львівська область,
- Чернівецька область,
- Закарпатська область.
Крім цього, повітряна тривога оголошена у Луганській області. У цьому регіоні вона не припиняється від 4 квітня.
Повітряна тривога в обід 16 серпня / Скриншот з єМапа
Як поводитись під час повітряної тривоги
- Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади. Візьміть із собою засіб зв'язку та документи.
- Допоможіть дістатися до безпечного місця маломобільним сусідам та людям з інвалідністю. Не покидайте напризволяще й домашніх улюбленців, оскільки неможливо передбачити, коли ви зможете повернутися додому.
- Після цього якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища. Якщо ви не можете покинути домівку, принаймні дотримуйтеся правила "двох стін".
- Покидайте укриття або безпечне місце лише після відбою.
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