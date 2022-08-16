Так, в обід 16 серпня на Півночі, Центрі та Заході України оголосили про повітряну тривогу.

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У яких регіонах оголошена повітряна тривога

  • Київ та Київська область,
  • Чернігівська область,
  • Черкаська область,
  • Кіровоградська область,
  • Житомирська область,
  • Вінницька область,
  • Рівненська область,
  • Волинська область,
  • Тернопільська область,
  • Хмельницька область,
  • Івано-Франківська область,
  • Львівська область,
  • Чернівецька область,
  • Закарпатська область.

Крім цього, повітряна тривога оголошена у Луганській області. У цьому регіоні вона не припиняється від 4 квітня.


Повітряна тривога в обід 16 серпня / Скриншот з єМапа

Як поводитись під час повітряної тривоги

  • Перекрийте воду, газ й вимкніть електричні прилади. Візьміть із собою засіб зв'язку та документи.
  • Допоможіть дістатися до безпечного місця маломобільним сусідам та людям з інвалідністю. Не покидайте напризволяще й домашніх улюбленців, оскільки неможливо передбачити, коли ви зможете повернутися додому.
  • Після цього якнайшвидше перейдіть до найближчого укриття чи сховища. Якщо ви не можете покинути домівку, принаймні дотримуйтеся правила "двох стін".
  • Покидайте укриття або безпечне місце лише після відбою.

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