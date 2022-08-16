Так, в обед 16 августа на Севере, Центре и Западе Украины объявили о воздушной тревоге.

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В каких регионах объявлена воздушная тревога

Киев и Киевская область,

Черниговская область,

Черкасская область,

Кировоградская область,

Житомирская область,

Винницкая область,

Ровенская область,

Волынская область,

Тернопольская область,

Хмельницкая область,

Ивано-Франковская область,

Львовская область,

Черновицкая область,

Закарпатская область.

Кроме этого, воздушная тревога объявлена в Луганской области. В этом регионе она не прекращается с 4 апреля.

Воздушная тревога в обед 16 августа / Скриншот из еКарта

Важно! Не распространяйте адреса "прилетов" и не публикуйте в соцсетях фото/видео с последствиями вражеских обстрелов. Это помогает врагу корректировать огонь.

Как вести себя во время воздушной тревоги

Перекройте воду, газ и выключите электрические приборы. Возьмите с собой средство связи и документы.

Помогите добраться до безопасного места маломобильным соседям и людям с инвалидностью. Не покидайте на произвол судьбы и домашних любимцев, поскольку невозможно предугадать, когда вы сможете вернуться домой.

После этого как можно быстрее перейдите в ближайшее укрытие или убежище. Если вы не можете покинуть дом, по крайней мере придерживайтесь правила "двух стен".

Покидайте укрытие или безопасное место лишь после отбоя.

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