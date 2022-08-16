Так, в обед 16 августа на Севере, Центре и Западе Украины объявили о воздушной тревоге.
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В каких регионах объявлена воздушная тревога
- Киев и Киевская область,
- Черниговская область,
- Черкасская область,
- Кировоградская область,
- Житомирская область,
- Винницкая область,
- Ровенская область,
- Волынская область,
- Тернопольская область,
- Хмельницкая область,
- Ивано-Франковская область,
- Львовская область,
- Черновицкая область,
- Закарпатская область.
Кроме этого, воздушная тревога объявлена в Луганской области. В этом регионе она не прекращается с 4 апреля.
Воздушная тревога в обед 16 августа / Скриншот из еКарта
Как вести себя во время воздушной тревоги
- Перекройте воду, газ и выключите электрические приборы. Возьмите с собой средство связи и документы.
- Помогите добраться до безопасного места маломобильным соседям и людям с инвалидностью. Не покидайте на произвол судьбы и домашних любимцев, поскольку невозможно предугадать, когда вы сможете вернуться домой.
- После этого как можно быстрее перейдите в ближайшее укрытие или убежище. Если вы не можете покинуть дом, по крайней мере придерживайтесь правила "двух стен".
- Покидайте укрытие или безопасное место лишь после отбоя.
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