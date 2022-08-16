Близько 13:00 у низці областей України пролунали повітряні тривоги. Усі вони розташовані поблизу з білоруссю. Тож надзвичайно високим залишається ризик як артилерійських, так і ракетних ударів.

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Де зараз лунають повітряні тривоги

Сирени увімкнули у чотирьох областях. Мовиться про Київську, Житомирську, Рівненську, а також Волинську. Водночас надійшла інформація про те, що на Житомирщині пролунали вибухи.



Повітряна тривога лунає в областях на кордоні з білоруссю / Скриншот карти

О 13:30 глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко підтвердив ракетні удари по області. Він зазначив, що зафіксовано два вибухи внаслідок атаки російських загарбників. Додаткову інформацію пообіцяв повідомити пізніше.

Ракети випустили з білорусі

Як зазначають у телеграм-каналі "Беларускі Гаюн", об 12:46 на аеродромі "Барановичі" відбувався тренувальний політ винищувача. А вже об 13:10 зафіксували його проліт у Столинському районі.

Адміністратори ресурсу висловили припущення, що ворог не просто так підняв літак у хмарний день. Таким чином росіяни намагались приховати запуск ракет по Україні.