Зараз з'ясовують подробиці атаки. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Деталі обіцяють згодом.

Важливо У Харкові пролунали вибухи: містян закликають не залишати укриттів

В області – пожежа

У місцевих телеграм-каналах пишуть, що, ймовірно, в області було 2 "прильоти". Інформація про це з'явилась близько 03:20.

Внаслідок одного з них виникла сильна пожежа. Місцеві жителі бачили яскраве займання та дим.

Обстріли в інших регіонах

Вночі повітряну тривогу оголошували по всіх областях, крім західних. Потужні вибухи чули у Миколаєві, в різних районах міста. Мер Олександр Сєнкевич заявив про сильні обстріли росіян. На жаль, є влучання у цивільні об’єкти та пошкодження житлових будинків. Усі необхідні служби працюють на місцях, але детальнішу інформацію оприлюднять зранку.

У Харкові близько 04:40 теж почули вибухи. Попередньо, вони лунали за межами міста. Влада ще не коментувала ці повідомлення.

Цікаво – військовий експерт прокоментував чутки, що росія готує масовану ракетну атаку з білорусі: відео