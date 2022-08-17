Повідомлення про вибухи з'явились о 01:58. За кілька хвилин до того почали лунати сирени. О 02:13 з'явилась інформація про звуки вибухів в Херсоні.

Важливо Було 8 прильотів ракет С-300, – Кім про нові удари по Миколаївщині

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив, що вибухи – потужні, їх чути в різних районах міста. Він закликає місцевих залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Окремо чиновник повідомив, що в Миколаєві тимчасово не працюють лінії 101 та 112. У разі потреби, слід дзвонити за міськими номерами:

(0512) 30 45 17

(0512) 30 45 18