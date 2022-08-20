кадиров боїться, що не зможе контролювати чеченцями. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни у звіті за 19 серпня.

Зверніть увагу Вибухи на військовій базі росіян у Мелітополі, супутникові фото ЗАЕС: основне за 178 день війни

рамзан кадиров стурбований непокоїться через контроль над чеченцями

Глава Чеченської Республіки рамзан кадиров, схоже, стурбований своєю здатністю контролювати чеченські підрозділи в Україні, що, можливо, вплине на його здатність вербувати чеченських військових і добровольчих підрозділів,

– мовиться в повідомленні.

кадиров стверджував, що "кровна ворожнеча" між чеченцями є ефективною для стримування агресії між проросійськими чеченцями та ічкерійськими чеченцями. Вони, за словами кадирова, є союзниками проти росії та України.

кадиров заявив, що ічкерійські чеченці відповідатимуть за свою нелояльність і злочини проти російського та українського народів незалежно від результатів війни.

Висловлювання кадирова вказують на зростаючу стурбованість чеченцями, яких він не може контролювати і яких не може переконати або легко змусити приєднатися до російської армії,

– вважають в Інституті.

Варто переглянути – Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 19 серпня: відео