Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, кадиров заявляє про своє бажання піти у відставку вже не вперше.

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Тому чергове відеозвернення, яке записав посіпака путіна, аж ніяк не свідчить про його серйозні наміри.

"Він нікуди не піде, тому що йому немає куди йти", – наголосив Фейгін.

Чому кадиров заговорив про відставку

Російський правозахисник припустив, що заява кадирова більше нагадує якусь гру.

Він "кокетує". Здавалося б, кавказькі чоловіки мають бути брутальними. Насправді це не так. Це така демонстративна поведінка. Мовляв, я образився і йду,

– зазначив Фейгін.

За словами правозахисника, кадиров таким чином може показувати своє невдоволення у процесі взаємодії з кремлем.

Кадиров міг образитися на те, що путін належним чином не відреагував на його заклики довести війну в Україні до кінця. Фейгін наголосив, що у кремлі самі знають, що їм робити, і не потребують порад кадирова.

Або ж чеченський лідер може демонструвати своє обурення з приводу того, що суд у Татарстані визнав екстремістською і заборонив одну із шанованих мусульманами книг. Правозахисник припустив, що якщо це так, то у цьому питанні кадирову підуть на поступки.

"Кадиров має перебувати на своїй посаді довічно"

За словами Фейгіна, навіть якщо у кадирова є реальне бажання попрощатися зі своєї посадою, йому не вдасться зробити це легко.

Чечня – це не та територія, де можна безболісно піти, і тобі нічого не буде. Пів чечні – кровні вороги кадирова. Вони сплять і бачать, як він відійде від справ, і тоді можна буде помститися йому та його дітям,

– зазначив правозахисник.

Тому, за його словами, чеченський лідер буде з усіх сил триматися за посаду.

"Він має перебувати на своїй посаді довічно. Якщо він цього не зробить, то смерть настане раніше", – пояснив Фейгін.

Чи почують кадирова у кремлі

В оточенні путіна багато людей ненавидять кадирова і хотіли б змінити ситуацію на Кавказі, позбувшись очільника чечні.

Однак кадиров користується абсолютною довірою президента держави-агресорки.

путін розуміє, що кадиров може йому знадобитися у якийсь відповідальний момент. Він – один із "запобіжників" у разі можливого перевороту всередині апарату влади,

– зазначив Фейгін.

Тому кремль готовий прислухатися до заяв кадирова і втілювати деякі його забаганки.

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