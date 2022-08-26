Про це 24 каналу розповів речник батальйону імені Шейха Мансура Іслам Белокієв. Хоча і раніше кадиров непокоївся здатністю контролювати своїх військових в Україні.

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Чеченці не хочуть воювати в Україні

Белокієв розповів, що чеченці не хочуть воювати в Україні і вступати в новий кадировський полк.

Багато хто запитував, чи підтримує народ чечні війну в Україні? Чи хоче народ Чечні воювати за росію проти Україну? Ось це найяскравіша відповідь від народу Чечні,

– зазначив речник батальйону імені Шейха Мансура.

кадиров позбавляє родини соціальних виплат

За словами Белокієва, кадиров удається до відчайдушних кроків, аби примусити чоловіків вступати в новий полк.

"кадиров позбавляє родини соціальних виплат. І більшою мірою позбавляє жінок, аби чоловіки йшли воювати", – зауважив він.

Белокієв також розказав, що спікер кадировського парламенту магомет даудов заявив: кадиров особисто зі своїх коштів виділив приблизно 20 мільярдів на війну.

Але чомусь питання не стоїть, звідки у кадирова ці гроші. А він їх просто вкрав у народу. Потім маленьку частину з цих накрадених коштів у формі подачок виділяє на субсидії, соціальні виплати, на якісь незначні будівництва тощо. За це він вимагає абсолютну відданість, аби люди йшли та гинули на війні в Україні,

– наголосив речник батальйону імені Шейха Мансура.

Служба в армії – єдина можливість заробити в Чечні

Він підкреслив, що служба в армії є чи не єдиним соціальним ліфтом для людей, аби заробити грошей. І це лише для чоловіків.

"Бо жінки, як правило, в цьому світі масово не йдуть на військову службу. Вони йдуть у науку, медицину, педагогіку тощо. Але в Чечні для жінок повне безробіття", – зазначив Белокієв.

Відповідно, за його словами, тим, що кадиров позбавляє родини соціальних виплат, він тримає народ за горло і спонукає чинити так, як вимагає кремль.

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