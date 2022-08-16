Автором петиції є український журналіст та донеччанин у Мінській тристоронній контактній групі Сергій Гармаш. Її зареєстрували 15 серпня.

Раніше У Раді зареєстрували законопроєкт про визнання державного суверенітету Ічкерії

Текст петиції

У петиції також просять встановити дипломатичні відносини з Ічкерією після визнання.

Президенту України ухвалити рішення про визнання Чеченської Республіки Ічкерія як незалежної та суверенної держави, встановити з нею дипломатичні відносини,

– мовиться у тексті петиції.

Нагадаємо, у Раді теж ініціювали законопроєкт, яким пропонували визнати державний суверенітет Ічкерії. Наголошували, що росія фактично захопила територію Ічкерії, включивши її до свого складу як Чеченську республіку.

Що відомо про Ічкерію

Це самопроголошене державне утворення, що існувало після розпаду СРСР на частині території Чечено‑Інгушської АРСР. Російська влада ліквідувала її у 2000 році, включивши до свого складу як Чеченську республіку.

Проголошення суверенітету Ічкерії призвело до воєнного конфлікту – першої та другої російсько-чеченських воєн.

Зауважимо, що військові з Ічкерії також воюють на боці України проти росії.

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