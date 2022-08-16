Автором петиции является украинский журналист и дончанин в Минской трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Ее зарегистрировали 15 августа.

Ранее В Раде зарегистрировали законопроект о признании государственного суверенитета Ичкерии

Текст петиции

В петиции также просят установить дипломатические отношения с Ичкерией после признания.

Президенту Украины принять решение о признании Чеченской Республики Ичкерия как независимого и суверенного государства, установить с ним дипломатические отношения,

– указано в тексте петиции.

Напомним, в Раде тоже инициировали законопроект, которым предлагали признать государственный суверенитет Ичкерии. Отмечали, что россия фактически захватила территорию Ичкерии, включив ее в свой состав как Чеченскую республику.

Что известно об Ичкерии

Это самопровозглашенное государственное образование, существовавшее после распада СССР на части территории Чечено-Ингушской АССР. Российские власти ликвидировали ее в 2000 году, включив в свой состав как Чеченскую республику.

Провозглашение суверенитета Ичкерии привело к военному конфликту – первой и второй российско-чеченским войнам.

Заметим, что военные из Ичкерии воюют на стороне Украины против россии.

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