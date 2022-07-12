Як мовиться на сайті парламенту, законопроєкт зареєстрували народні депутати Олексій Гончаренко та Муса Магомедов.

Важливо Чеченська Республіка Ічкерія запропонувала Зеленському допомогу – відправити добровольців

Текст документа наразі не оприлюднений. Він має з'явитися згодом. Гончаренко прокоментував законопроєкт у своєму телеграмі, пояснивши його суть. Він нагадав, що росія захопила територію Ічкерії силовим шляхом, включивши її до складу рф як Чеченську республіку.

Зверніть увагу! Зараз військові з Ічкерії воюють на боці України проти росії.

Тому закликаю колег скоріше ухвалити цю постанову та запропонувати президентові України визнати незалежність Чеченської Республіки Ічкерія,

– заявив Гончаренко.

Він також звернутися до держав ЄС, США та інших країн, щоб вони підтримали цю ініціативу. Гончаренко наголосив, що Ічкерія має бути вільною та незалежною від росії.

Що варто знати про Ічкерію

Чеченська Республіка Ічкерія – самопроголошене державне утворення, що існувало після розпаду СРСР на частині території Чечено‑Інгушської АРСР. Ліквідована російською владою у 2000 році після її силового повернення до складу росії як Чеченська республіка.

Жданов заявив, що росіяни переходять до оборони: дивіться відео