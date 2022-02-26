Про це розповів в ефірі 24 каналу сам голова уряду Ахмед Закаєв. За його словами, кадировці, яких направили в Україну, – це путіністи.

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Ми повинні повернути свій дім, – Закаєв

Відправити їх в нашу державу було найвищою формою цинізму.

Наша територія перебуває під окупацією останні 20 років. Говорю вам як людина, яка пережила цю війну, якщо ви сьогодні не переможете Росію – завтра ваших дітей так само відправлятимуть за межі держави воювати за Росію,

– наголосив Закаєв.

Він пояснив, що його заява про допомогу була пов'язана зовсім не з тим, що кадировці з'явились в Україні.

Заява Ахмеда Закаєва: дивіться відео



"Ми повинні повернути свій дім. Адже в Першу чеченську війну до нас прибули дуже багато добровольців із України. Вони дуже гідно відстоювали з нами нашу свободу та незалежність. Ми вважаємо своїм боргом та обов'язком допомоги", – сказав він.

Водночас він вважає, що Україна повинна зробити конкретні кроки, щоб виправити помилки минулого.

Чи була реакція від Зеленського

Закаєв зауважив, що реакція від України на його пропозицію вже була. Він отримав кілька дзвінків, які намагаються організувати на вищому рівні зустрічі і консультації.

"Дуже велика кількість людей, які готові воювати з росіянами. Така можливість в них сьогодні з'явилась – боротися за свободу українського народу. Звільнення України від російської орди стане свободою для всього світу", – сказав він.

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