Щоб зберегти можливість хоч якось формувати нові резерви, кремлівське керівництво намагається дедалі активніше залучати у свої збройні сили іноземних громадян.

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Як кремль заманює іноземців на війну

Особливо йти на війну агітують жителів Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану.

Першість в цьому питанні займає московський регіон – для формування нових армійських підрозділів місцеве керівництво дало вказівку співробітникам військових комісаріатів та відділів поліції "проводити агітаційні заходи" з громадянами Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану,

– мовиться в повідомленні.

Чоловікам пропонують грошову винагороду. Крім цього, тим хто погодиться підписати контракт та поїхати в Україну, пропонують російське громадянство.

Зараз у Чечні готують нові батальйони

Наразі у Чечні формують та готують 4 батальйони для відправки на війну в Україні. Більшу частину "добровольців" у цих батальйонах складають викрадені чеченськими силовиками місцеві молоді чоловіки, здебільшого із сільської місцевості.

Їх змушують підписувати контракти, погрожуючи кримінальним переслідуванням за сфабрикованими звинуваченнями або під тортурами. Тим часом у Чечні наростає невдоволення кадировим.

Практика викрадення чоловіків для поповнення добровольчих військових підрозділів, які воюють в Україні на догоду москві породжує хвилі невдоволення серед мешканців Чечні. Громадяни республіки виказують обурення тим, що кадиров посилає мусульман брати участь і гинути на "чужій" війні двох християнських народів – росіян і українців. Така політика кадирова сприймається, як зрада мусульман,

– розповіли в ГУР.

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