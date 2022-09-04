Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, кадыров заявляет о своем желании уйти в отставку уже не впервые.

Важно кадыров и 2 его сообщника получили подозрения по трем статьям

Поэтому очередное видеообращение, которое записал муртада путина, отнюдь не свидетельствует о его серьезных намерениях.

"Он никуда не уйдет, потому что ему некуда идти", – подчеркнул Фейгин.

Почему кадыров заговорил об отставке

Российский правозащитник предположил, что заявление кадырова больше напоминает какую-нибудь игру.

Он "кокетничает". Казалось бы, кавказские мужчины должны быть грубыми. На самом деле, это не так. Это такое демонстративное поведение. Мол, я обиделся и ухожу,

– отметил Фейгин.

По словам правозащитника, кадыров таким образом может показывать свое недовольство в процессе взаимодействия с кремлем.

кадыров мог обидеться на то, что путин должным образом не отреагировал на его призывы довести войну в Украине до конца. Фейгин подчеркнул, что в кремле сами знают, что им делать, и не нуждаются в советах кадырова.

Или же чеченский лидер может демонстрировать свое возмущение по поводу того, что суд в Татарстане признал экстремистским и запретил одну из уважаемых мусульманами книг. Правозащитник предположил, что если это так, то по этому вопросу кадырову пойдут на уступки.

"кадыров должен находиться на своем посту пожизненно"

По словам Фейгина, даже если у кадырова есть реальное желание попрощаться со своей должностью, ему не удастся сделать это легко.

чечня – это не та территория, где можно безболезненно уйти, и тебе ничего не будет. Полчечни – кровные враги кадырова. Они спят и видят, как он отойдет от дел, и тогда можно будет отомстить ему и его детям,

– отметил правозащитник.

Поэтому, по его словам, чеченский лидер будет изо всех сил держаться за должность.

"Он должен находиться в своей должности пожизненно. Если он этого не сделает, то смерть наступит раньше", – пояснил Фейгин.

Услышат ли кадырова в кремле

В окружении путина многие люди ненавидят кадырова и хотели бы изменить ситуацию на Кавказе, избавившись от главы чечни.

Однако кадыров пользуется абсолютным доверием президента государства-агрессорки.

путин понимает, что кадыров может ему пригодиться в какой-то ответственный момент. Он – один из "предохранителей" в случае возможного переворота внутри аппарата власти,

– отметил Фейгин.

Поэтому кремль готов прислушиваться к заявлениям кадырова и воплощать некоторые его прихоти.

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