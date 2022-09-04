Таку думку 24 каналу озвучив політичний та економічний експерт Валерій Клочок. Такі заяви від кадирова лунають не вперше, але цього разу кремль, схоже, знайшов йому іншу роботу.

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У росії просто так не йдуть з посади

Клочок розповів, що в росії просто так не йдуть з посади. Там "випадають" з вікна, як-от було з віцепрезидентом "Лукойлу".

У нього там голова закрутилась, він курив, упав,

– зазначив політичний експерт.

За його словами, це доволі дивна ситуація. І схоже, кадиров, просто боїться такої ж участі.

Кадиров вичерпав себе

Політичний експерт додав, що Кадиров, мабуть, вичерпав себе. Він прямо говорить про свою відставку, ця заява не може бути трактована двозначно.

"Я не виключаю того, що йому путін ставить додаткові цілі по мобілізації кадирівців до України, аби вони виконували свої функції. Чи ТікТок військ, чи загородзагонів. Мобілізовані російські військовослужбовці й контрактники скаржаться, що кадирівці не дають їм відступати, а стріляють у спини",

– зауважив Клочок.

Кадиров захотів тихо піти

На його думку, Кадиров захотів тихо піти, бо не все складається так, як хотів путін. За останні 4 дні, за статистикою Генерального штабу ЗСУ, знищено 2 тисячі окупантів, приблизно 100 одиниць техніки.

Це свідчить про те, що сьогодні справді щось відбувається на Півдні,

– наголосив політичний експерт.

Клочок про відставку кадирова: дивіться відео

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