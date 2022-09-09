Так, глава чечни заявил, что его "неправильно поняли" . Об этом 24 канала рассказал российский журналист и международный обозреватель Иван Яковина.
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кадыров может стать преемником путина
На мой взгляд, рамзан кадыров является самым вероятным преемником Владимира Путина.
– отметил Яковина.
Это обусловлено тем, что руководитель чечни абсолютно внеинстуционален, однако имеет свою армию и "не стесняется при необходимости прибегать к насилию".
"У кадырова есть достаточно неплохие шансы после завершения карьеры владимира путина занять его должность. То, что делает кадыров, надо воспринимать, как подготовку к занятию места президента россии в будущем", – пояснил российский журналист.
Как к этому относится путин
По мнению Яковины, президент страны-агрессорки не против, чтобы глава чечни в будущем стал его преемником. Путин понимает, что кадыров являются человеком, который обязан лично ему за все, что у него есть. Да, глава чечни не имеет каких-то "друзей и товарищей" в москве, а российские силовики и так "недолюбливают его".
Путин понимает, что в значительной степени его будущее зависит от благосостояния и силы кадырова и его вооруженных отрядов.
– объяснил международный обозреватель.
Яковина рассказал, что кадыров может стать преемником путина: смотрите видео
Что известно об "отставке" кадырова
- Приспешник путина заявил о возможной отставке в видеообращении, которое 4 сентября опубликовал в своих соцсетях. В нем рамзан кадыров сообщил, что после 15 лет руководства чечней, он заметил, что засиделся в должности. Потому он хочет уйти.
- В кремле сразу же отреагировали на такое обращение кадырова. Так, глава пресс-службы президента страны-агрессорки дмитрий песков заявил, что пока кадыров не уходит в отставку и продолжает руководить чеченской республикой.
- Впоследствии приспешник путина изменил взгляды и планы на будущее и записал новое видеообращение. Теперь он убеждает, что не уйдет просто так с должности, потому что "народ ему доверил" руководство чечней. Свою работу кадыров назвал "святым долгом".