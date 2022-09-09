Так, глава чечни заявил, что его "неправильно поняли" . Об этом 24 канала рассказал российский журналист и международный обозреватель Иван Яковина.

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кадыров может стать преемником путина

На мой взгляд, рамзан кадыров является самым вероятным преемником Владимира Путина.

– отметил Яковина.

Это обусловлено тем, что руководитель чечни абсолютно внеинстуционален, однако имеет свою армию и "не стесняется при необходимости прибегать к насилию".

"У кадырова есть достаточно неплохие шансы после завершения карьеры владимира путина занять его должность. То, что делает кадыров, надо воспринимать, как подготовку к занятию места президента россии в будущем", – пояснил российский журналист.

Как к этому относится путин

По мнению Яковины, президент страны-агрессорки не против, чтобы глава чечни в будущем стал его преемником. Путин понимает, что кадыров являются человеком, который обязан лично ему за все, что у него есть. Да, глава чечни не имеет каких-то "друзей и товарищей" в москве, а российские силовики и так "недолюбливают его".

Путин понимает, что в значительной степени его будущее зависит от благосостояния и силы кадырова и его вооруженных отрядов.

– объяснил международный обозреватель.

Яковина рассказал, что кадыров может стать преемником путина: смотрите видео

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