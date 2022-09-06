Глава чечни записал новое видеообращение. Теперь он решил говорить, что может уйти в отставку, только если это согласует народ или диктатор путин.

Напомним У путина видели обращение печального кадырова и прокомментировали его возможную отставку

Теперь кадыров не хочет работать в росгвардии

Неизвестно, что изменило взгляды кадырова и его планы на будущее, но теперь он убеждает, что не уйдет просто так с должности, потому что "народ ему доверил" руководство Чечней. Свою работу приспешник путина называет "святой обязанностью".

Просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие – моя святая обязанность,

– заявил кадыров.

Теперь дон рамзан говорит, что прежде чем уходить в отставку – будет спрашивать народ и, собственно, путина. Очевидно, в кремле не оценили предыдущие заявления кадырова, если он решил отложить свои "планы на отдых". Приспешник главы кремля даже решил притвориться трудоголиком и сказал, что не будет брать и ежегодный отпуск, который для него предусмотрен.

Также дон рамзан ответил на информацию, которую после его слов об отставке распространили российские СМИ, мол, ему готовят руководящий пост в росгвардии. Глава чечни заявил, что не променяет свою работу ни на какое другое ведомство. Конечно, пока кремль не скажет иначе.

Что наговорил кадыров накануне

4 сентября рамзан кадыров записал видеообращение, в котором заговорил о намерениях уйти в отставку. Тогда же в СМИ появилась информация, что такие заявления дона рамзана могут быть связаны с переходом в руководство росгвардии.

Стоит отметить, что кадыров заговорил об отставке в третий раз. Впервые это произошло в 2016 году перед выборами, на которых он впоследствии победил. Те же слова приспешник путина повторил и в 2017 году, однако снова баллотировался на выборах 2021 года. Третья попытка уйти у кадырова, управляющего чечней уже 15 лет, провалилась.

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