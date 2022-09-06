Очільник чечні записав нове відеозвернення, як зауважив 24 канал. Тепер він вирішив говорити, що може піти у відставку, але лише якщо це погодить народ та диктатор путін.

Нагадаємо У путіна бачили звернення сумного кадирова і прокоментували його можливу відставку

Тепер кадиров не хоче працювати в росгвардії

Невідомо що змінило погляди кадирова і його плани на майбутнє, але тепер він переконує, що не піде просто так з посади, бо "народ йому довірив" керівництво чечнею. Свою роботу посіпака путіна називає "святим обов'язком".

Просто так піти я, звісно, ​​не маю права. Народ довірив мені керівництво регіоном. І виправдати цю довіру – мій святий обов'язок,

– заявив кадиров.

Тепер дон рамзан каже, що перш ніж іти у відставку – питатиме народ і, власне, путіна. Вочевидь, у кремлі не оцінили попередньої заяви кадирова, якщо він вирішив відкласти свої "плани на відпочинок". Посіпака очільника кремля навіть вирішив вдати з себе трудоголіка і сказав, що не братиме і щорічної відпустки, яка для нього передбачена.

Також дон рамзан відповів на інформацію, яку після його слів про відставку поширили російські ЗМІ, що, мовляв йому готують керівну посаду у росгвардії. Очільник чечні заявив, що не проміняє свою роботу на жодне інше відомство. Звичайно, поки кремль не скаже інакше.

Що наговорив кадиров напередодні

4 вересня рамзан кадиров записав відеозвернення, у якому заговорив про наміри піти у відставку. Тоді ж у ЗМІ з'явилася інформація, що такі заяви дона рамзана можуть бути пов'язані з переходом у керівництво росгвардії.

Варто відзначити, що кадиров заговорив про відставку втретє. Уперше це трапилося у 2016 році перед виборами, на яких він згодом переміг. Ті ж слова посіпака путіна повторив і у 2017 році, однак знову балотувався на виборах 2021 року. Третя спроба піти геть у кадирова, який керує чечнею вже 15 років, провалилася.

Цікаво – Арестович розповів про роль кадирова у війні: дивіться відео