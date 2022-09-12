Кадыров в своем телеграм-канале сказал, якобы бегство россиян из Харьковщины было вынужденным. Тем не менее он говорит, что "такие действия ничего не означают", информирует 24 канал.

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Уход россиян кадыров называет плюсом

Кадыров даже пригрозил кремлю, если не будут сделаны изменения в стратегии проведения так называемой "спецоперации", он будет "выходить" на руководство министерства обороны и руководство страны. Собирается "разъяснять ситуацию". Однако уход россиян из Харьковщины глава чечни называет плюсом.

Ситуация очень интересная, прямая офигенная ситуация – те, что ушли оттуда, отдали несколько городов и сел, в этом тоже есть свой плюс,

– добавил Кадыров.

Угрожает "дойти до Одессы"

Кроме того, Кадыров обиделся, что российские власти скрывали "информацию об отводе войск". Однако говорит, "хорошо, что объяснили".

Он полагает, что города вернутся под контроль российских войск. Рассказывает, якобы "готовы выехать еще 10 тысяч бойцов". Более того, чиновник даже выдал абсурдное заявление, якобы в ближайшее время "могут дойти до Одессы".

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