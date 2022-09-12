Кадыров отметил, что его "тик-ток-войска" отдыхали, а теперь, мол, возвращаются на передовую. Он также опубликовал видео, которое записал главарь этих "элитных войск" – адам делимханов.

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Элитные подразделения из чеченской республики во главе с адамом делимхановым после предоставленного отдыха вернулись в зону "СВО" в Украине,

– сказал кадыров.

На какое именно направление были переброшены оккупанты, кадыров не уточнил. При этом сам делимханов – член комитета государственной думы россии по безопасности и противодействию коррупции – записал видео с угрозами.

Он посоветовал ВСУ "ждать сюрпризов" и оправдался, что отступление якобы было специальным.

Вам сегодня сделали такое мероприятие, от которого... не уйти. Так что ждите сюрпризов. Мы вас ждали, вы на этот раз там, где нам нужно, чтобы наши подразделения уничтожали вас, после чего мы будем наступать по всей линии фронта "Донецкой Народной Республики", Херсонской, Запорожской, Харьковской, везде,

– заявил делимханов.

"Новое пушечное мясо", а не "элитные войска"

Заместитель Одесской ОВА Сергей Братчук посмеялся над "крикливыми" заявлениями кадырова. Мол, все мы понимаем, что прибыли не "элитные войска", а "новое пушечное мясо". Потому что тик-ток войскам придется бежать точно так же, как это делают сейчас другие оккупанты.

Более того, Братчук заявил, что кадыровцы прибыли сдерживать российских военных, чтобы те не смогли отходить с позиций.

Чего врете? Вы же "заградотрядами" прибыли на Херсонское направление, чтобы стрелять в спину российским солдатам и офицерам,

– написал Братчук.

Что известно об "усилении" от "тик-ток войска"

К слову, Генштаб Украины еще 10 сентября сообщил, что россия перебросила в Херсонскую область до 1 300 кадыровцев, чтобы усилить свои военные группировки.

Кадыровцев перебросили, а вот кого усиливать собираются – неизвестно, ведь российские воины на фоне контрнаступления ВСУ массово убегают из оккупированной Херсонщины.

Ранее глава чечни рамзан кадыров раскритиковал минобороны россии. Он даже пообещал снова оккупировать Балаклею, Купянск и Изюм.

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