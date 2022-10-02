Источники The Washington Post сообщают, что ФСБ России была категорически против такого неравноценного обмена. Там понимали, что население России воспримет такую новость, как проявление слабости.

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Как и предполагали в ФСБ, решение о возвращении кума Путина столь большой ценой повлекло за собой негативную реакцию в обществе. Россияне поняли, кто действительно важен для Путина – и это явно не они.

Это говорит о том, что Путин выбрал обменять своего кума и, по совместительству, одного из своих многолетних доверенных лиц в Украине Медведчука на героев Мариуполя. В Украине очень праздновали, что защитники вернулись домой, а вот в Москве отчаялись, увидев, что на самом деле волнует Путина,

– сообщает анонимный источник The Washington Post среди украинцев госчиновников.

Обмен, почти в четыре раза больше украинцев на 55 россиян и Медведчука, подвергся шквалу критики со стороны провоенных националистов. Например, Игорь Гиркин, возглавивший наступление боевиков в 2014 году на Востоке Украины, написал, что Путин не просто ошибся, он совершил что-то "хуже преступления". Эксвотажок боевиков считает решение президента России "глупостью ранга".

В материале также отмечают, что посредником обмена стал российский олигарх Роман Абрамович. Все свои действия он обсуждал с директором ФСБ Александром Бортниковым, а также главой Офиса Президента Андреем Ермаком.

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Обмен пленными: что следует знать

Вечером 21 сентября в Украине был проведен масштабный обмен пленными. Домой удалось вернуть 215 украинских защитников и защитниц . Удалось уволить 5 боевых командиров, которых обменяли на 55 российских военных.

Среди уволенных украинских военных - "Фрост" и "Фокс", которых в России приговорили к смертной казни.

Любопытно, что условия обмена предполагают, что боевые командиры до конца войны будут находиться под протекцией Реджепа Эрдогана и не будут выезжать за пределы Турции.

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