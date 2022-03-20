Фамилии 6 ликвидированных российских генералов назвал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, высокая смертность среди высшего командного состава вооруженных сил России впечатляет.
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Значительные потери среди военного руководства оккупантов подтвердили и в Генштабе.
6 генералов уничтожены. Генерал-майоры Тушаев, Герасимов, Колесников, Суховецкий, Митяев, генерал-лейтенант Мордвичев. Десятки полковников, других офицеров,
– подчеркнул Подоляк.
Он также добавил, что это свидетельствует о тотальной неготовности росармии. "Воюют количеством и крылатыми ракетами", – подытожил представитель ОП.
Что известно о ликвидированных российских генералах
- Генерал-майор Магомед Тушаев был командиром 141-го моторизированного полка национальной гвардии Чечни. Украинские военные ликвидировали кадыровца 26 февраля вблизи Гостомеля.
- Генерал-майор Виталий Герасимов являлся начальником штаба и первым заместителем командующего 41 армией Центрального военного округа России. Его ликвидировали 7 марта под Харьковом.
- Генерал-майор Андрей Колесников, командовавший 29 армией Восточного военного округа России, погиб 11 марта.
- Генерал-майор Андрей Суховецкий являлся заместителем командира 41-й армии Центрального военного округа России. Уничтожен метким выстрелом украинского снайпера 3 марта.
- Генерал-майора Олега Митяева, командовавшего 150-й мотострелковой дивизией оккупантов, 15 марта ликвидировали "азовцы" под Мариуполем.
- Генерал-лейтенант Андрей Мордвичев был командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа. Его уничтожили 18 марта в знаменитой Чернобаевке под Херсоном.
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