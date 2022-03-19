Как отметил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телеканала "Рада", такого не было даже во время Второй мировой войны. Мол, за такой короткий промежуток времени Россия не теряла еще столько генералов в боях.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 4 недели войны

Россияне в очередной раз высаживаются в Чернобаевке и несут потери

Войска оккупантов либо вовсе без связи, либо считают, что они бессмертны. Ведь как тогда объяснить, что они уже в шестой раз высаживают десант на аэродроме в Чернобаевке, и в шестой раз наши военные разносят их в пух и прах.

Нужно сказать, что мы уничтожили в Чернобаевке пятого генерала. Это генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. Руководитель одной из российских армий, которая отвечала за ситуацию на Донбассе. Это один из важных моментов,

– подчеркнул Денисенко.

Он также добавил, что даже во время Второй мировой войны Советский союз не терял всего за три недели пятерых генералов. В то же время советник министра отметил, что не против, если оккупанты будут продолжать высаживаться в Чернобаевке.

Пусть дальше высаживаются в Чернобаевке. Мы их там с радостью ждем. Это очень правильное решение России,

– подчеркнул он.

Отметим, что ВСУ удалось уничтожить передовой командный пункт 8-й общевойсковой армии Южного военного округа России. Это, к слову, именно то направление, которое отвечало за снабжение Вооруженных сил квазиреспублик на Донбассе.

Это интересно – военные потроллили Кадырова и его прихвостней – смотрите видео: