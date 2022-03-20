Прізвища 6 ліквідованих російських генералів назвав радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. За його словами, висока смертність серед найвищого командного складу збройних сил Росії вражає.
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Значні втрати серед військового керівництва окупантів підтвердили і в Генштабі.
6 генералів знищено. Генерал-майори Тушаєв, Герасимов, Колесников, Суховецький, Мітяєв, генерал-лейтенант Мордвічев. Десятки полковників, інших офіцерів,
– наголосив Подоляк.
Він також додав, що це свідчить про тотальну неготовність росармії. "Воюють кількістю та крилатими ракетами", – підсумував представник ОП.
Що відомо про ліквідованих російських генералів
- Генерал-майор Магомед Тушаєв був командиром 141 моторизованого полку національної гвардії Чечні. Українські військові ліквідували кадировця 26 лютого поблизу Гостомеля.
- Генерал-майор Віталій Герасимов був начальником штабу та першим заступником командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Його ліквідували 7 березня під Харковом.
- Генерал-майор Андрій Колесников, що командував 29-ю армією Східного військового округу Росії, загинув 11 березня.
- Генерал-майор Андрій Суховецький був заступником командира 41-ї армії Центрального військового округу Росії. Знищений влучним пострілом українського снайпера 3 березня.
- Генерал-майора Олега Мітяєва, що командував 150-ю мотострілецькою дивізією окупантів, 15 березня ліквідували "азовці" під Маріуполем.
- Генерал-лейтенант Андрій Мордвічев був командувачем 8-ї гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу. Його знищили 18 березня у славнозвісній Чорнобаївці під Херсоном.
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