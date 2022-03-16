Также накануне бойцы показали, как уничтожили спецназовцев ГРУ России. Почти одновременно погибла целая 22 бригада "элитных спецназовцев".
К теме "Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск
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Бойцы полка "Азов" 15 марта ликвидировали топ-военного армии оккупантов. Впоследствии стало известно, что это был генерал-майор Олег Митяев.
Источник:телеграм "Анатолій Штірліц"
Также накануне бойцы показали, как уничтожили спецназовцев ГРУ России. Почти одновременно погибла целая 22 бригада "элитных спецназовцев".
К теме "Азов" уничтожил генерал-майора оккупационных войск
Новость дополняется...
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