В целом в списке указали военных разных очень высоких званий. Следует заметить, что это только те убитые служащие, лица которых смогли установить.
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С начала вторжения оккупационных войск России наши воины уже убили довольно много их руководства. 15 марта в СНБО показали список ликвидированных российских топ-военных.
В целом в списке указали военных разных очень высоких званий. Следует заметить, что это только те убитые служащие, лица которых смогли установить.
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