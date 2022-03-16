Також напередодні бійці показали, як знищили спецпризначенців ГРУ Росії. Майже одночасно загинула ціла 22 бригада "елітних спецназівців".

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Як стало відомо про вбивство генерала

Про ліквідацію Мітяєва повідомили зранку того ж дня. Для підтвердження оприлюднили фото вбитого з його погонами. Також на фото помітно, що в шоломі окупанта було одразу кілька образочків. Проте, ймовірно, вищі сили вирішили не допомагати загарбнику в боротьбі з українським народом.



Вбитий генерал Мітяєв під Маріуполем / Фото телеграму "Азов Маріуполь"

Як знищили спецназ

22 бригада ГРУ Росії загинула також у цей ранок. У полку "Азов" оприлюднили фото з безпілотника, на яких видно момент ліквідації.

Окупанти базувалися в будівлі, біля якої поставили багато своєї техніки. Проте туди прилетів снаряд наших захисників, який допоміг оркам перестати воювати.



Знищення елітного загону окупантів / Фото з твіттеру "Азов"

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