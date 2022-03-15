Про ліквідацію майора повідомили українські військові у телеграм-каналі "АЗОВ - Маріуполь".

Увага ЗСУ знищили батарею залпового вогню ворога, з якої обстрілювали Чернігів

Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине,

– написали українські військові.



Військові знищили генерал-майора окупанта / Фото телеграм канал Азов Маріуполь

Раніше бійці повідомили, що знову дали відсіч ворогу у бою. Частину військової техніки окупанта знищили, як і самих противників.

Відомо, що воїни окремого загону спеціального призначення знищили також велику кількість піхоти орди, зокрема 17 спецпризначенців ГРУ Росії.

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