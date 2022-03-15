Про ліквідацію майора повідомили українські військові у телеграм-каналі "АЗОВ - Маріуполь".
Увага ЗСУ знищили батарею залпового вогню ворога, з якої обстрілювали Чернігів
Хто з мечем до нас прийде, від меча і загине,
– написали українські військові.
Військові знищили генерал-майора окупанта / Фото телеграм канал Азов Маріуполь
Раніше бійці повідомили, що знову дали відсіч ворогу у бою. Частину військової техніки окупанта знищили, як і самих противників.
Відомо, що воїни окремого загону спеціального призначення знищили також велику кількість піхоти орди, зокрема 17 спецпризначенців ГРУ Росії.
До теми – Як зараз виглядає Маріуполь з неба: дивіться відео