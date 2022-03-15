Крім того, у бою наші захисники отримали й нові трофеї. Фотографіями із розтрощеною, а також отримаю вцілілою технікою ворога, "Азов" похвалився у своєму телеграм-каналі.
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"Можна вічно дивитися на вогонь, воду і як "Азов" знищує техніку росіян", – підписали добірку яскравих фото.
Нагадаємо, що за добу 14 березня у результаті боїв під Маріуполем бійці "Азову" знищили:
- 1 "Тайфун";
- 4 БТРи;
- 2 ББМ "Рись".
Відомо, що воїни окремого загону спеціального призначення знищили також велику кількість піхоти орди, зокрема 17 спецпризначенців ГРУ Росії.
"Азов" показав свою нову трофейну техніку / Фото "Азову"
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