Кроме того, в бою наши защитники получили новые трофеи. Фотографиями с разбитой, а также полууцелевшей техникой врага, "Азов" похвастался в своем телеграм-канале.

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"Можно вечно смотреть на огонь, воду и как "Азов" уничтожает технику россиян", – подписали подборку ярких фото.

Напомним, что за сутки 14 марта в результате боев под Мариуполем бойцы "Азова" уничтожили:

1 "Тайфун";

4 БТР;

2 ББМ "Рысь".

Известно, что воины отдельного отряда специального назначения уничтожили также большое количество пехоты орды, в том числе 17 спецназовцев ГРУ России.

"Азов" показал свою новую трофейную технику / Фото "Азова"

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