Генерал-майор Горячьов майже напевно загинув під час удару по командному пункту приблизно 12 червня 2023-го на Півдні України, зазначили в британській розвідці, про це пише 24 Канал.

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Ймовірно, це перший ліквідований генерал у 2023 році

Горячьов був начальником штабу 35-ої загальновійськової армії Росії.

Зважаючи на те, що призначений командувачем 35 армії генерал-лейтенант Алєксандр Санчик заповнює прогалину у вищому штабі, існує реальна можливість того, що Горячьов був виконувачем обов'язків командувача армії на момент своєї загибелі,

– зазначили в розвідці.

Зверніть увагу! У міноборони Великої Британії зауважили, що це перший російський генерал, знищення в Україні якого підтвердили з початку 2023 року.

Також додали, що історія 35-ї загальновійськової армії була водночас складною та суперечливою. Адже у березні 2022 року її особовий склад був присутній під час вбивства мирних жителів у Бучі, а в червні війська в основному були знищені під Ізюмом.

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Що відомо про ліквідацію Горячьова